Tres muertos y 155 heridos tras choque de dos trenes en Argentina

Pablo Gunning, gerente de comunicación de la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS), dijo que "hay más de un muerto".

San José (Redacción). El choque de dos trenes en Argentina dejó tres muertos y 135 heridos, según diarios internacionales.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, entre dos trenes de la línea Sarmiento a metros de la estación de Castelar, al oeste del gran Buenos Aires, según informaron los diarios El Clarín y La Nación .

"La formación 3725 chapa 19 se encontraba detenida entre las estaciones de Morón y Castelar sentido ascendente, cuando, por motivos que aún se desconocen, la formación 3727 chapa 1 embistió de atrás a la formación que se encontraba detenida", describió en un comunicado la empresa a cargo de la línea Sarmiento del ferrocarril, que une la periferia oeste con el centro de Buenos Aires.

Pablo Gunning, gerente de comunicación de la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS), dijo que "hay más de un muerto", aunque evitó dar mayores precisiones, según indicó el diario La Nación de Argentina.

"La situación es grave. Tenemos una cantidad importante de heridos. Se está trabajando con el operativo de emergencia sacando a las personas", señaló por su parte Lucas Ghi, a La Nación de Argentina.

El delegado ferroviario Daniel Ferrari aseguró a El Clarín que el tren de doble piso que chocó contra otro detenido en la estación de Castelar, "tenía problemas de frenos" y que por esa razón los trabajadores del tren Sarmiento no querían que saliera.

El choque se produjo en la línea Sarmiento, la misma que el 22 de febrero de 2012 registró un accidente con 51 muertos y más de 700 heridos, cuando un tren cargado de pasajeros embistió contra el paragolpes de la terminal del barrio de Once en Buenos Aires.

"No sabemos el motivo real de esta nueva tragedia. Es exactamente igual que lo que pasó el 22 de febrero. Las condiciones son iguales, los cambios son cosméticos. Soy un padre con la vida destrozada que ve como la tragedia se repite", declaró a la prensa Pablo Meneghini, cuyo hijo Lucas murió en el accidente de febrero de 2012, y que se acercó al lugar.

Las decenas de heridos iban siendo retirados del tren en camillas que eran ubicadas en una calle paralela a la vía por donde ingresaban las ambulancias para ser trasladados a los hospitales.

"Yo subí en Morón. No sé cómo fue el impacto. Fue un golpe terrible, iba parado, me caí y me apretó las dos piernas la baranda de un asiento. El tren en el que venía ya venía con problemas de frenos porque al llegar a Morón el ultimo vagón llegó a la mitad de la estación·", contó a la televisión un pasajero mientras esperaba ser llevado a un centro de salud. Esta información fue actualizada a las 9:56 a.m.