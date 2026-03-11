El Mundo

Tragedia en Suiza por hombre ‘perturbado’ que incendió autobús: Esto fue lo que sucedió

Incendio en un autobús en Suiza que causó la muerte de seis personas parece haber sido provocado por un hombre “perturbado”.

Por AFP
Dos mujeres depositan flores el 11 de marzo de 2026 en Kerzers, en el oeste de Suiza, donde un autobús se incendió el 10 de marzo, causando al menos seis muertos y cinco heridos en lo que la policía indicó que podría haber sido un acto deliberado.
Dos mujeres depositan flores el 11 de marzo de 2026 en Kerzers, en el oeste de Suiza, donde un autobús se incendió el 10 de marzo, causando al menos seis muertos y cinco heridos en lo que la policía indicó que podría haber sido un acto deliberado. (FABRICE COFFRINI/AFP)







