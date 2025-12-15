El Mundo

Tirador que mató a dos personas en universidad de Estados Unidos sigue libre

El ataque armado en la Universidad de Brown dejó dos muertos y nueve heridos. Las autoridades liberaron a un detenido y continúan la búsqueda del tirador en medio del debate sobre armas en Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Universidad de Brown.
Todas las víctimas eran estudiantes. (Tomado de Facebook /Tomado de Facebook.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Universidad de BrownEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.