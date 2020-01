Arce contó que en Sidney el miércoles (martes en Costa Rica) el humo era tan denso que no se podían ver los edificios, sin embargo este jueves (miércoles en Costa Rica) amaneció más despejado. En ambos casos el turismo no se ha detenido, solamente han acatado las recomendaciones de las autoridades de cuáles sitios se pueden visitar y cuáles no.