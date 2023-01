Vladimir Putin admite gusto por el poder y podría buscar otro periodo

Moscú

Aislado en la escena internacional, el presidente ruso, Vladimir Putin, reveló el domingo que no se ve presidente vitalicio, pero quizás bregue por un cuarto mandato en el 2018, en una entrevista en la que habla de la soledad del poder y de sus hijas.

El jefe de Estado ruso, quien mantiene una dura pulseada con europeos y estadounidenses desde la reanexión, en marzo pasado, por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea, refutó las críticas y proclamó su credo: "Somos más fuertes que todos los demás porque tenemos razón".

En una entrevista con la agencia rusa de prensa TASS, Putin excluyó mantenerse en la presidencia de forma vitalicia. "No, no es beneficioso para el país, es perjudicial, y no tengo necesidad" de ello, declaró quien ejerce actualmente su tercer mandato en el país.

Presidente interino desde el 31 de diciembre de 1999 tras la renuncia de Boris Yeltsin, Putin fue elegido en el cargo por primera vez en el 2000, y luego reelegido en el 2004. Su actual primer ministro, Dimitri Medvédev, lo sucedió enel 2008, dado que la Constitución rusa prohíbe más de dos mandatos consecutivos.

Pero Vladimir Putin volvió al Kremlin en el 2012 para un nuevo mandato fijado en seis años. El jefe del Estado, de 62 años, indicó además que no excluía volver a presentarse en el 2018 para un nuevo periodo de gobierno, lo que le permitiría dirigir al país hasta el 2024. Para entonces tendría 72 años. Algunos de sus predecesores en la época soviética, como Stalin y Brezhnev, murieron en el Kremlin, con 74 y 75 años, respectivamente.

"Sí, es posible que vuelva a presentarme. Aunque todavía no sé si lo haré", declaró. "Tendré en cuenta el contexto general, mi sentimiento más profundo, mi humor", precisó.

¿Todopoderoso? Acusado por la oposición liberal de concentrar todos los poderes y ejercer un régimen autoritario, Putin considera que "pensar que el presidente lo decide todo, que todo siempre depende de él" no es "correcto".

Mientras afirmaba que nunca toma una decisión sin reflexionar, se refirió a la reanexión de Crimea subrayando que se trató de una "decisión estratégica".

"Somos más fuertes que todos los demás porque tenemos razón", enfatizó. "La fuerza está en la verdad. Cuando Rusia sabe que tiene la razón, es invencible (...) Y, en este caso, no tengo ninguna duda", añadió.

Al periodista, que le preguntó si Rusia no está intentando erigir nuevas barreras con Occidente, le respondió: "No lo hacemos y no lo haremos. Comprendemos cuáles serían para nosotros las consecuencias de una nueva Cortina de Hierro".

"En otros países hubo periodos en los que intentaron aislarse del resto del mundo, y pagaron un precio muy alto por ello", recordó Putin

En familia. El presidente ruso, que habitualmente evita revelar todo lo concerniente a su vida privada, levantó el velo respecto a algunos aspectos de su vida familiar.

Sus dos hijas, Maria, 29 años, y Ekaterina, de 28, "viven en Moscú", declaró.

"Tengo un empleo con tiempos muy apretados. Incluso, a mis hijas apenas las veo una o dos veces por mes", reconoció, y agregó que su "carga de trabajo es tal, que no puede tener un gran círculo de amigos".

"¿Usted sabe?, no me siento solo. Por muy extraño que esto le pueda parecer. Encuentros amistosos, contactos, no tengo muchos, inclusive con gente que considero mis amigos", afirmó.

“Pero, la soledad, me parece, es otra cosa, no es la ausencia de posibilidades de contactarse con otras personas, sino un estado de espíritu personal. Y yo no tengo ese sentimiento”, concluyó.