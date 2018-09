No es la primera vez que presuntos agentes del GRU dejan sus huellas, lo que genera sospechas de que en realidad tratan de transmitir un mensaje. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el envenenamiento de Skripal en marzo pudo ser una advertencia a otros rusos en Londres, de que no están a salvo. Sea como fuere, las acusaciones al GRU refuerzan la imagen de una Rusia dispuesta a proteger sus intereses en suelo extranjero a toda costa.