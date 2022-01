Dos horas más tarde las autoridades dijeron que la situación “seguía en marcha”. “Les pedimos que eviten el área. Continuaremos dando actualizaciones a través de las redes sociales”, añadieron. El diario The Dallas Morning News reportó que la Policía estaba negociando con un secuestrador y que no estaba claro cuántas personas había al interior del edificio, citando a la sargento Dara Nelson. La fuente añadió que no había lesionados o heridos en la sinagoga.