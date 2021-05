Molina, senador electo por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que Zedillo "tiene voluntad, pero no actúa. Y no lo hace porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder) no se lo va a pedir", aunque "esta es la gran oportunidad para que el Estado actúe contra esas estructuras corrompidas; sin embargo, el Estado está contaminado".