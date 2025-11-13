El Mundo

Suprema Corte de México rechaza recurso de multimillonario empresario y confirma deuda fiscal de $1.800 millones

La Suprema Corte negó por unanimidad el amparo de Ricardo Salinas Pliego y ratificó la deuda fiscal de Grupo Elektra por 1.800 millones de dólares.

Por AFP
Horas antes de la sentencia, Sheinbaum sostuvo que el litigio “no tiene que ver con nada político”, sino con el cumplimiento de la ley. (shutterstock)







