Soldados liberan en México a 20 personas secuestradas

Se trata de 17 hombres y tres mujeres, quienes estaban privados de su libertad en el estado de Sinaloa con una causa, de momento, desconocida

Por AFP
Participan más de 5,000 soldados guatemaltecos, 500 agentes de la Policía Nacional Civil y más de 700 efectivos del ejército de México en los operativos.
Soldados del ejército de México liberaron a 20 personas que se encontraban secuestradas en un inmueble del estado de Sinaloa. Foto: (ORLANDO ESTRADA/AFP)







