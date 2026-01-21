El Mundo

Snapchat alcanza un acuerdo y evita el primer juicio en Estados Unidos sobre redes sociales y salud mental

Snap Inc. llegó a un acuerdo confidencial para cerrar una demanda sobre el impacto de Snapchat en la salud mental, antes del primer gran juicio en Estados Unidos contra redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube.

Por AFP
Redes sociales
Hay otros procedimientos estatales en curso contra las plataformas, como el impulsado por un fiscal de Santa Fe (Nuevo México) que las acusa de exponer a los menores a depredadores sexuales. (Shutterst/Shutterstock)







