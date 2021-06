Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron ayer una desmilitarización permanente de la zona neutral de más de 42.000 kilómetros cuadrados creada en el sur del país para facilitar sus negociaciones con el Gobierno de Bogotá, y que este prorrogó el viernes por treinta días más. l El taiwanés-estadounidense Peter Lee, un científico que trabajaba en un proyecto del Pentágono para el rastreo de submarinos entregó secretos de tecnología avanzada de radares a China en 1997, informó ayer en Nueva York el diario The New York Times citando supuestos documentos judiciales. Lee trabajaba para la empresa TRW Inc., que realizaba laboraba entonces para el Pentágono. l China rechazó la posibilidad de abrir una embajada en Ciudad de Guatemala mientras este país centroamericano mantenga relaciones diplomáticas con Taiwán, manifestó ayer Guo Yuanzeng, dirigente del Partido Comunista Chino (PCC).