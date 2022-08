Siendo novios ganaron $4 millones en lotería, pero ella lo dejó sin nada porque fue la compradora del billete

Pareja lotería; novia lo abandona y huye con todo el dinero

El acuerdo entre una pareja británica no terminó como esperaban. Laura Hoyle y Kirk Stevens vivían juntos, y era él quien pagaba el alquiler. Ella, por otro lado, acordó que su “contribución” para la renta sería apostar casi $30 en la lotería cada semana.

Un día, el sueño de ambos se cumplió cuando ganaron el premio y supieron que recibirían dinero mensualmente por las próximas tres décadas sin tener que trabajar.

El premio de la Lotería Nacional no era insignificante. La mujer se hizo acreedora de casi $12.000 (¢7,7 millones) mensuales durante 30 años, es decir, poco más de $4 millones (¢2.588 millones) en total.

Sin embargo, un año después todo cambió. Laura terminó con Kirk y lo dejó sin absolutamente nada, según consignó Daily Star. Por si fuera poco, la mujer se mudó sola a una lujosa casa.

“Laura me había dicho que nos daríamos ‘la buena vida’ si ganábamos, pero ahora se fue y se llevó absolutamente todo. Incluso, quiere a nuestros dos perros”, expresó Kirk a The Sun. La pareja se conoció en 2018 por un amigo en común.

Cuando ganaron la lotería, ella renunció a su trabajo de inmediato y se compraron un Porsche Cayenne. “Fue un momento realmente emocionante”, recordó el hombre.

Los nombres de los dos ganadores estaban en el cheque millonario con el que posaron para la foto que se publicó en la prensa. Incluso, la propia compañía de lotería mencionó que “ambos habían ganado el premio”, de acuerdo con las palabras del hombre.

La vida pareció que le sonrió a ambos. Laura cobraba el cheque y le daba mensualmente a Kirk poco más de $1.000 e, incluso, lo incentivó a que estudiara una maestría en Ingeniería Mecánica, algo que no habría hecho si jamás hubieran ganado el premio. “Ella me dijo que pagaría mi préstamo estudiantil”, manifestó, y luego agregó que “tenían planes como comprar bienes inmuebles juntos”.

Kirk había querido casarse, pero como ambos habían estado casados antes, ninguno tenía prisa realmente. Dos o tres años después, él volvió a insistir, pero ella se mantuvo reacia a celebrar el matrimonio y terminaron la relación luego de asistir juntos a la boda de un amigo en Bristol.

Por si fuera poco, cuando ganaron, pidieron un crédito por $500.000 para construir una casa nueva. Luego de la separación, Laura se mudó a esa nueva propiedad sin él. Angustiado, Kirk le reclamó por el dinero y ella le dijo que “nada era de él”.

De acuerdo con Daily Star, la compañía de lotería confirmó que todas las ganancias se pagan a un solo individuo, quien en este caso fue Laura por haber comprado el billete, a pesar de que ambos estuvieron en el cheque publicitario cuando recibieron el premio.

¿Qué pasa en el caso de Costa Rica? Copiado!

Quizá usted se pregunte qué pasaría en Costa Rica si uno de los miembros de la pareja se gana el gordo navideño de la lotería, por ejemplo. ¿Debe compartirlo con su cónyuge? ¿El premio o en lo que este se invierta pasa a formar parte de los bienes gananciales que se deben repartir en caso de divorcio o separación?

Pues, no. La respuesta a ambas preguntas es no.

“Los premios de la lotería, en un matrimonio o unión de hecho, son bienes obtenidos por la suerte, no hay un esfuerzo en común. El artículo 41 del Código de Familia indica que no forman parte de los bienes gananciales, que son todos lo que se adquieren dentro del matrimonio por esfuerzo en común; aquellos adquiridos por la suerte, o los bienes que me regalaron o me donaron, no son gananciales”.

“El premio le corresponde al que compró la lotería”, había explicado en diciembre del 2021 el abogado Pedro Beirute.

El artículo 41 del Código de Familia indica que, entre los bienes que no son gananciales y sobre los cuales no existe el derecho de participación, están “los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título gratuito o por causa aleatoria”, en los que se incluyen los juegos de lotería o azar.

¿Si me gano el Gordo navideño, la ley me obliga a compartir el premio con mi cónyuge?

