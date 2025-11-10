El Mundo

Senado de Estados Unidos estaría cerca de llegar a acuerdo para abrir el gobierno

Discusiones podrían darse la noche de este domingo

EscucharEscuchar
Por AFP
El impacto de $20 millones semanalaes
El cierre de gobierno de Estados Unidos ha provocado la cancelación de más de 2.300 vuelos y el retraso de más de 8.000. (Margarita Young/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDonald TrumpCierre de gobierno
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.