Secuestro masivo en Nigeria: 227 estudiantes y docentes raptados en una escuela católica

Lagos, Nigeria. Unos 227 estudiantes y docentes fueron raptados en una escuela católica del centro de Nigeria el viernes, afirmó la Asociación de Cristianos de Nigeria (ACN), el segundo secuestro en la semana tras el rapto de 25 estudiantes en el noroeste.

Los estudiantes secuestrados en la noche son todas niñas, precisó por teléfono a la AFP Daniel Atori, portavoz de la ACN.

Estos secuestros, además de un ataque contra una iglesia a principios de semana, se producen en medio de tensiones entre Nigeria y Estados Unidos por la situación de la minoría cristiana en el país más poblado de África.

“Según nuestras informaciones, 215 alumnos y estudiantes, y 12 maestros, fueron secuestrados por los terroristas” en esta escuela situada en el Estado de Niger, dijo en un comunicado la ACN tras la visita al lugar del presidente regional de la Asociación, Bulus Dauwa Yohanna.

Grupos armados y organizaciones yihadistas socavan la seguridad en el norte y el centro de Nigeria, donde en 2014 casi 300 alumnas de una escuela fueron secuestradas por yihadistas de Boko Haram.

Este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con una intervención militar ante lo que denuncia como una campaña de asesinatos de cristianos a manos de yihadistas, una narrativa rechazada por el gobierno nigeriano.

El último secuestro se produjo en la escuela St. Mary, en la zona de Agwara del estado de Níger, informó el secretario del gobierno local, Abubakar Usman.

El centro escolar explicó en un comunicado que “atacantes armados asaltaron” la escuela entre la una y las tres de la madrugada y que secuestraron a “alumnos, estudiantes, profesores y un guardia de seguridad que fue abatido”.

La policía del estado de Níger señaló que habían desplegado unidades técnicas y soldados para buscar a los estudiantes.

Nigeria puso esta semana en alerta a sus fuerzas de seguridad ante la presión estadounidense y los incidentes recientes en una escuela y una iglesia.

El lunes, un grupo de hombres armados secuestró a 25 alumnas en una escuela de secundaria en el estado de Kebbi, en el noroeste del país. Una de ellas escapó.

Un día después, hombres armados mataron a dos personas en una iglesia del oeste del país durante una misa que estaba siendo transmitida en directo. Se cree que decenas de feligreses que se encontraban en el lugar fueron secuestrados.

El país africano está dividido entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur predominantemente cristiano.

Desde hace 16 años, el noroeste de Nigeria es escenario de una insurrección yihadista que ha dejado 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados.