El Mundo

Secuestro masivo en Nigeria: 227 estudiantes y docentes raptados en una escuela católica

Unos 227 estudiantes y maestros fueron secuestrados en una escuela católica de Nigeria.

EscucharEscuchar
Por AFP
El país africano está dividido entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur predominantemente cristiano.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NigeriaEscuela católicaEstudiantesSecuestro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.