Saquean viviendas de políticos en tercer día de protestas en Indonesia

La violencia comenzó luego de que un mototaxista fuera atropellado por la policía

Por AFP.

Multitudes enardecidas por un incidente de brutalidad policial saquearon las residencias varios políticos indonesios y el presidente, Prabowo Subianto, afirmó este domingo que algunos actos cometidos durante las protestas constituyen “traición” y “terrorismo”.








