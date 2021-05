"Pienso que no es un secreto: he dicho a mis interlocutores israelíes que no creo que la colonización ayude al proceso" de paz, afirmó la jefa de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa conjunta con su homóloga israelí, Tzipi Livni, en Jerusalén, poniendo en evidencia sus diferencias sobre la colonización en Cisjordania.