"No es sembrando miedo como se construye una nación. No es secuestrando ni asesinando como se ayuda al pueblo. No es acabando con los pueblos, los caminos, las obras de infraestructura, como se da la mano a los necesitados. No es extorsionando como se estimula la economía nacional y se genera el empleo. ¡No señores!, la paz se logra con hechos de paz. La nación se construye con herramientas y trabajo, pero no con armas, no con sangre, no con muerte, enfatizó Pastrana.