Reapertura del paso de Rafah: Primeros pacientes palestinos cruzan a Egipto tras el alto el fuego

Esperanza en Gaza: Tras meses de cierre, se reactiva el cruce de Rafah para traslados médicos y ciudadanos.

Por AFP
El ejército israelí dijo que tomó el "control operativo" del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah este 7 de mayo y que las tropas estaban escaneando el área. (Foto de Fayez Nureldine / Ejército israelí / AFP) / ===
Funcionarios egipcios anunciaron que 150 personas podrán salir de Gaza este lunes y otras 50 entrar. (FAYEZ NURELDINE/AFP)







Cruce de RafahGazaEgipto
