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¿Qué puede hacer el gobierno libanés frente a una guerra impuesta?

El gobierno libanés se encuentra debilitado por una guerra que no ha elegido, acorralado tanto por Israel, que quiere la destrucción de Hezbolá, como por esta formación proiraní.

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Por AFP
Destrucción del puente Wasmiyeh sobre el río Litani al sur de Líbano, conexión con la región de Tiro.
Destrucción del puente Wasmiyeh sobre el río Litani al sur de Líbano, conexión con la región de Tiro. (KAWNAT HAJU/AFP)







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