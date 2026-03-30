El Mundo

¿Puede convertirse un beso en la mano en agresión sexual? Justicia española lo decidió así

La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.

EscucharEscuchar
Por AFP
(Archivo) Protesta del 2019 en España contra violencia sexual. (Alvaro Barrientos/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
agresión sexualEspaña
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.