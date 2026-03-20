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Proponen cheques de $3.000 para familias en Estados Unidos: así funcionaría el plan

Congreso de Estados Unidos analiza cheques de hasta $3.000 por persona financiados con impuestos a multimillonarios. El plan incluye pagos directos e inversión social

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Por Primera Hora/ Puerto Rico/ GDA
Proyecto en Estados Unidos plantea pagos de $3.000 por persona financiados con impuesto a multimillonarios y nuevas inversiones sociales.
Proyecto en Estados Unidos plantea pagos de $3.000 por persona financiados con impuesto a multimillonarios y nuevas inversiones sociales. (Canva stock/Turgay Koca de Pexels / DAPA Images)







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