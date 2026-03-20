Proponen cheques de $3.000 para familias en Estados Unidos: así funcionaría el plan

Proyecto en Estados Unidos plantea pagos de $3.000 por persona financiados con impuesto a multimillonarios y nuevas inversiones sociales.

El Congreso de Estados Unidos analiza una iniciativa que plantea pagos directos de hasta $3.000 por persona como parte de un plan de alivio económico financiado con impuestos a grandes fortunas.

El proyecto, denominado Make Billionaires Pay Their Fair Share Act, lo impulsaron el senador Bernie Sanders y el congresista Ro Khanna. La propuesta establece un impuesto anual del 5% sobre la riqueza de multimillonarios.

Según el texto legislativo, el gravamen afectaría a unos 938 multimillonarios en el país. No aplicaría a personas con patrimonios menores a $1.000 millones. Los promotores estimaron una recaudación cercana a $4.4 billones en diez años.

Uno de los ejes del plan es el envío de pagos directos a hogares con ingresos anuales de hasta $150.000. Cada integrante recibiría $3.000. Una familia de cuatro personas podría obtener hasta $12.000.

La iniciativa incluye además una agenda de inversión social. El objetivo es revertir recortes en programas de salud como Medicaid y el Affordable Care Act. También propone ampliar Medicare para cubrir servicios dentales, de visión y audición.

El proyecto contempla recursos para vivienda asequible. Establece límites al costo del cuidado infantil para que no supere el 7% del ingreso familiar. Plantea un salario mínimo anual de $60.000 para maestros de escuelas públicas.

El plan incorpora medidas para fortalecer la atención médica domiciliaria dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad.

Los impulsores argumentaron que la propuesta responde al aumento de la desigualdad económica. Señalaron que el objetivo es que los multimillonarios aporten más recursos al sistema fiscal sin afectar a la mayoría de la población.

Como parte de la iniciativa, los legisladores incluyeron estimaciones sobre el impacto del impuesto. Indicaron que Elon Musk podría pagar unos $42.000 millones. En el caso de Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, las obligaciones rondarían los $11.000 millones cada uno.

Los datos presentados indican que los multimillonarios en Estados Unidos concentran cerca de $8.2 billones en riqueza. Esto sustenta el planteamiento de aumentar la carga fiscal sobre este grupo.

La propuesta surge en medio de un contexto de presión económica por el aumento del costo de vida. También coincide con discusiones sobre otros pagos directos como los llamados dividendos arancelarios promovidos anteriormente por Donald Trump.

El proyecto debe avanzar ahora en el proceso legislativo. En el Congreso enfrentará negociaciones y posibles cambios antes de definir si los pagos directos llegan a concretarse.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.