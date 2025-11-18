Presidente de Panamá reconoce que un ‘enorme volumen de cocaína’ pasa por el país

“Estoy muy preocupado, muy preocupado”, porque por Panamá está pasando un “enorme volumen de cocaína”, afirmó Mulino.

Ciudad de Panamá, Panamá. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo este martes que está “muy preocupado” por que su país sirve como ruta para el tránsito de “un enorme volumen de cocaína” hacia Estados Unidos y Europa.

El mandatario expresó su inquietud al referirse en una reunión con periodistas al reciente decomiso de 13,5 toneladas de la droga, el más grande desde 2007, y el desmantelamiento de una red que operaba en el estratégico aeropuerto internacional de Tocumen.

“Estoy muy preocupado, muy preocupado”, porque por Panamá está pasando un “enorme volumen de cocaína”, afirmó Mulino, cuyo gobierno negocia la compra de aviones militares a la brasileña Embraer para patrullar sus costas, aunque el país no cuenta con un ejército.

La policía realizó el histórico decomiso la semana pasada en un barco que iba desde Colombia a México y Estados Unidos. Diez tripulantes de Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Nicaragua fueron detenidos.

Poco después, las autoridades desmantelaron una red, de unas 60 personas, que enviaba droga -por medio del cambio de etiqueta de maletas- sobre todo a Europa, desde el aeropuerto de Tocumen, punto clave para la conectividad aérea en América Latina.

El hallazgo “nos demuestra que el crimen organizado avanza por delante de la autoridad”, señaló Mulino.

Según el presidente, el aumento del narcotráfico por Panamá se debe al “incremento desmedido y descontrolado” de la producción de cocaína en Colombia.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y sumergibles a través de México y Centroamérica.

Desde 2022, los decomisos de droga con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido aumentaron en puertos del Caribe panameño.

En los dos últimos años, Panamá decomisó 243 toneladas de droga.

Estados Unidos desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para operativos en altamar contra el narcotráfico en los que hasta ahora han muerto 83 personas.