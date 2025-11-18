El Mundo

Presidente de Panamá reconoce que un ‘enorme volumen de cocaína’ pasa por el país

El presidente José Raúl Mulino expresó su “gran preocupación” por el creciente tránsito de cocaína tras un decomiso récord. Lea más.

Por AFP
"Estoy muy preocupado, muy preocupado", porque por Panamá está pasando un "enorme volumen de cocaína", afirmó Mulino.







