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Presidente alemán constata la ‘confianza perdida’ de Europa con los Estados Unidos de Trump

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier dijo el martes que la confianza entre Estados Unidos y sus aliados occidentales está “perdida”.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos en los jardines de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos en los jardines de la Casa Blanca. (JIM WATSON/AFP)







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