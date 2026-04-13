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Precio del petróleo se dispara y bolsas caen tras fracaso de diálogo de paz

Las acciones cayeron en las bolsas de Tokio, Hong Kong, Seúl, Shanghái, Sídney, Singapur, Taipéi y Yakarta

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Por AFP
Según AFP, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, aumentaba 8% a $104,33 las primeras horas del lunes. (KAREN BLEIER)







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