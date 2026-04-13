Precio del petróleo se dispara y bolsas caen tras fracaso de diálogo de paz

Según AFP, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, aumentaba 8% a $104,33 las primeras horas del lunes.

Los precios del petróleo se dispararon y las bolsas asiáticas operaron en terreno negativo el lunes, tras el fracaso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y el anuncio de Donald Trump de un bloqueo de puertos iraníes.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, aumentaba 8% a $104,33 las primeras horas del lunes.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 6,9% a $101,73.

En tanto, las bolsas asiáticas operaron en terreno negativo por la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio.

Las acciones cayeron en las bolsas de Tokio, Hong Kong, Seúl, Shanghái, Sídney, Singapur, Taipéi y Yakarta.

Los precios del crudo se habían hundido y las acciones se dispararon la semana pasada luego de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

Pero las conversaciones de paz en Islamabad colapsaron el domingo, con muestras de pesimismo de los dos bandos.

Trump posteriormente anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz a partir del lunes.