El Mundo

¿Por qué las defensas antiaéreas de Venezuela no respondieron durante la incursión de Estados Unidos?

La inoperancia de los sistemas antiaéreos rusos, la falta de mantenimiento y factores geopolíticos explican por qué Venezuela no respondió a la incursión aérea de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Con cazas rusos, drones iraníes y tanques franceses, la Fuerza Armada venezolana combina un gran número de efectivos con un arsenal en gran parte desactualizado.
Equipos rusos sin mantenimiento, personal sin capacitación y decisiones geopolíticas facilitaron la incursión aérea de Estados Unidos en Venezuela. (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCVenezuelaEstados Unidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.