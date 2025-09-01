¿Por qué la representación latina en Houston peligra en el Congreso tras el rediseño electoral de Trump?

Los legisladores texanos aprobaron un mapa electoral destinado a crear cinco nuevos escaños favorables a los republicanos en el estado y mantener el control del Congreso en los comicios legislativos de 2026, un plan elogiado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Houston, Estados Unidos. Mayoritariamente latino, el barrio de Manchester Park en Houston, Texas, tiene desde hace décadas un representante demócrata en el Congreso estadounidense. Pero un rediseño de los mapas electorales impulsado por Donald Trump para mantener el control republicano del Parlamento amenaza ese reinado.

Ludivina Moreno, de 46 años, vive en esta zona, vecina a una refinería. El barrio forma parte, hasta ahora, del distrito 29, que tiene a la estadounidense de raíces mexicanas Sylvia García como su parlamentaria en Washington DC.

“Ha hecho mucho por la comunidad y, que nos quiten de su zona... no sabemos quién nos va a tocar y si va a velar por la comunidad”, dijo Moreno, en la puerta de su casa.

LEA MÁS: Corte de apelaciones de Estados Unidos declara ilegales los aranceles globales de Trump

Los nuevos mapas fueron aprobados en el Parlamento de Texas, de mayoría republicana, pese a que legisladores demócratas trataron de impedir el voto, abandonando el estado.

Algunas jurisdicciones de Texas se rediseñaron, fragmentando zonas principalmente latinas y afroamericanas donde los republicanos no tuvieron mayoría en las presidenciales de 2024.

Y se aglutinan a mayorías republicanas para favorecer la elección de cinco representantes más y conservar el control del Congreso en los comicios legislativos de 2026, sin obstáculos para los planes trumpistas.

El gobernador de Texas y aliado de Trump, Greg Abbott, promulgó esta norma que “asegura una representación justa”. “Texas es ahora más roja (color republicano) en el Congreso de Estados Unidos”, dijo en X.

The new Congressional Map I signed, along with the other Special Session agenda items, have moved the Texas G.O.P. further to the right.



Texas is now more Red than ever.

https://t.co/CEljC4LeZx — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 1, 2025

El distrito 29 pasará de tener casi un 70% de latinos en edad de votar a poco más de 40%, aunque no todos acuden a las urnas. Quedan con una población blanca de 18% que sí lo hace y puede decidir la elección, explicó Christina Morales, representante demócrata en el parlamento texano.

Manchester Park queda fuera de esa jurisdicción.

“Este barrio se encuentra a la sombra de refinerías. Las familias enfrentan contaminación y dificultades económicas. Contar con Sylvia García ha permitido que sus luchas no sean ignoradas. Con el nuevo mapa, Manchester Park perdería esa representación en Washington, devastadora para una comunidad que necesita una representación sólida y justa”, detalló.

El vecindario de Manchester Park es uno de los afectados por el nuevo mapa electoral aprobado por los legisladores de Texas. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

‘Gerrymandering’

El tema se originó con una carta del Departamento de Justicia de la administración Trump que reclamaba a las autoridades de Texas por algunos distritos electorales presuntamente creados bajo consideraciones raciales.

Cada diez años, después de un censo poblacional, los distritos se rediseñan para garantizar representatividad. La última vez fue en 2021.

El nuevo cambio surge intempestivamente ahora antes de las elecciones de medio mandato, cuando las políticas de Trump en materia migratoria, relaciones exteriores y economía enfrentan críticas.

La maniobra es conocida como gerrymandering, o manipulación de circunscripciones electorales.

LEA MÁS: Trump convierte la Casa Blanca en un palacio dorado y planea rediseñar Washington

Trump “quiere cinco republicanos más [en el Congreso], porque sabe que sus ideas no funcionan, su índice de aprobación ha caído a 40% y podrían perder las elecciones el año que viene”, dijo a la AFP la legisladora García.

“No hay secreto. Están haciendo gerrymandering en todo Estados Unidos, solo depende de quién tenga el control”, comentó por su parte Tommy Swate, de 80 años, quien junto a otros vecinos acudió a una reunión con García para entender los nuevos mapas.

“Soy republicano pero apoyo a quien creo que es la mejor persona y no al partido, y prefiero a García, a pesar de que respaldo a Trump”, agregó.

“El Congreso no debe elegir a sus votantes sino los votantes a su Congreso”, sostuvo Cynthia Roney, una ingeniera retirada de 67 años, republicana.

Motivaciones raciales

“Texas es solo un 40% blanco, pero los votantes blancos controlan más del 73% de los escaños en el Congreso”, aseguró en nota de prensa Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), que demandó a Texas por esta norma.

El distrito 9, representado por Al Green -quien encaró a Trump durante su discurso ante el Parlamento en marzo- vería caer su población negra en edad de votar de un 30% a 11%, según cálculos del Texas Tribune.

“Tiene motivaciones raciales. La intención del estado es reducir el número de congresistas que representan a las comunidades negras, y eso es inconstitucional”, agregó.

Los demócratas afirman que el nuevo mapa electoral diluye el voto de afroamericanos e hispanos, que suelen apoyarlos. (MOISES AVILA/AFP)

Contraataque

Verónica Rodríguez, republicana latina de 54 años, cree que con estos cambios “mucha gente” en Manchester Park quedará excluida.

“Es un vecindario muy pequeño, y aquí ayudan a las minorías (...) Definitivamente afectará al vecindario porque hay mucha pobreza en esta zona”.

García recuerda que los demócratas contraatacarán redistribuyendo distritos en California, donde son mayoría.

“Esto se ha convertido en una gran maniobra de poder. No debería ser así. Si vamos a tener cambios en los mapas después de cada elección, será un caos”, sostuvo.