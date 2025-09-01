El Mundo

¿Por qué la representación latina en Houston peligra en el Congreso tras el rediseño electoral de Trump?

El nuevo mapa electoral aprobado en Texas pone en duda la continuidad de la congresista Sylvia García rumbo a las elecciones de 2026

EscucharEscuchar
Por AFP
Los legisladores texanos aprobaron un mapa electoral destinado a crear cinco nuevos escaños favorables a los republicanos en el estado y mantener el control del Congreso en los comicios legislativos de 2026, un plan elogiado por el expresidente estadounidense Donald Trump.
Los legisladores texanos aprobaron un mapa electoral destinado a crear cinco nuevos escaños favorables a los republicanos en el estado y mantener el control del Congreso en los comicios legislativos de 2026, un plan elogiado por el expresidente estadounidense Donald Trump. (MOISES AVILA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpTexasCongreso
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.