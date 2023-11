¿Por qué el papa Francisco decidió no leer un discurso ante rabinos europeos?

El papa Francisco, de 86 años, decidió no pronunciar el discurso que tenía previsto ante la Conferencia europea de rabinos debido a una indisposición el lunes 6 de noviembre.

“Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y prefiero no leer el discurso sino dárselo y que ustedes lo lleven”, expresó el Pontífice en el encuentro.

Posteriormente, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni, aseguró que el Papa tenía un “pequeño resfriado y un largo día de audiencias”, y aclaró que no se suspendió su agenda.

Durante la mañana, Francisco recibió en audiencia privada al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, y tiene previsto un acto con 7.000 niños de 84 países en el Aula Pablo VI del Vaticano por la tarde. Este evento es patrocinado por el Dicasterio para la Cultura.

El papa Francisco fue operado el 7 de junio debido a una hernia abdominal. (ANDREW MEDICHINI/AFP)

El discurso que se leyó en nombre del Papa se refirió a las guerras desatadas en el mundo, expresando su preocupación por la violencia y el número de muertes.

“Una vez más, la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas”, expresó.

“Los creyentes estamos llamados, para todos y sobre todo, a construir la fraternidad y a abrir caminos de reconciliación. Ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz”, agregó.

El papa Francisco fue sometido a una operación en Argentina cuando era joven, en la que le extirparon parte de un pulmón. Además, el 7 de este año fue operado de una hernia abdominal, por lo que tuvo que pasar nueve días internado en un hospital.

Por otro lado, el domingo 5 de octubre, el Papa solicitó un alto el fuego en la Franja de Gaza para “que se pueda socorrer a los heridos y que la ayuda llegue a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es desesperada”.

“Sigo pensando en la grave situación de Palestina e Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Por favor, en nombre de Dios, cesad el fuego. Espero que se busquen todos los caminos posibles para que se evite absolutamente una ampliación del conflicto”, señaló.