La votación debe extenderse hasta las 6 p.m., siempre y cuando no haya electores en fila. El lapso habitualmente se extiende y los resultados no llegan hasta bien entrada la madrugada. En las primeras horas de la mañana algunos centros de votación en Caracas tenían pocos electores y demoras por el bajo quórum de testigos electorales, constató la AFP, no obstante, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, señaló que “todo marcha dentro de lo previsto”.