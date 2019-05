"No sé qué pasó, no estuve involucrado. No lo habría hecho", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, al ser consultado sobre el incidente reportado por los medios, según los cuales el gobierno pidió en ocasión de la reciente visita del presidente a Japón que el buque estadounidense bautizado con el nombre del senador John McCain quedara fuera de su vista.