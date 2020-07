El arresto de Maxwell ha puesto bajo la lupa a Andrés, segundo hijo varón de la reina Isabel II, quien niega tajantemente haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 17 años provista por Epstein. "No conozco la situación con el príncipe Andrés, simplemente no lo sé. No estoy al tanto", dijo Trump este martes. Foto: Jim Watson / AFP