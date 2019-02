La primera ministra británica, Theresa May, en un centro comunitario durante su visita a Belfast, el martes 5 de febrero de 2019. La primera ministra británica, Theresa May, dijo a los líderes empresariales de Irlanda del Norte que está buscando cambios en el acuerdo de retiro de Brexit, pero no la eliminación total del plan de respaldo que es la parte más polémica del trato. Foto: AP