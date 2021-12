“¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara”, replicó Kast, provocando la molestia de Boric, diputado de 35 años –la edad mínima para presentarse a la presidencia–, exigiendo una retractación, al indicar que no existe ninguna denuncia de abuso en su contra. ”Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este para un tema que no tienes idea”, afirmó Boric. Más adelante en el debate, Kast –un abogado ultraconservador de 55 años– le pidió disculpas a su contrincante por hablar de “abuso” y no de “acoso”.