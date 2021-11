Sin embargo, el apoyo de Moscú a Minsk suele ser cauto. En una entrevista, Putin dijo no saber nada sobre las amenazas esta semana de Lukashenko sobre cortar el tránsito de gas ruso a través de Bielorrusia hacia Europa. ”Honestamente, es la primera vez que oigo esto”, mencionó el presidente ruso. “Nunca me ha hablado de ello (...). Probablemente podría hacerlo, pero no estaría bien”. “Por supuesto, le hablaré de este tema, sino lo ha dicho simplemente en un giro de humor”, añadió.