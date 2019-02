Li Guofu, especialista en Oriente Medio del China Institute of International Studies, vinculado al Gobierno de Pekín, estimó que el asunto Kashoggi sigue incomodando a los países occidentales."Pero no ir a Occidente no significa que no pueda ir a Oriente", explicó. “Los países asiáticos tienen una característica especial e importante: no interferimos en los asuntos internos de otros países”.