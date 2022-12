Presunto plagio de candidata a dirigir Corte Suprema agita la política mexicana

México. La magistrada Yasmín Esquivel, candidata a presidir la Suprema Corte de México y considerada próxima al mandatario, Andrés Manuel López Obrador, está en el ojo de la tormenta por sospechas de que se graduó con una tesis plagiada.

En "eso todo mundo coincide, que es una copia, de eso no hay duda; lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién", dijo este lunes López Obrador en su habitual conferencia matinal.

Los magistrados del máximo tribunal deben elegir a su nuevo titular a más tardar el 2 de enero.

Esquivel, quien busca convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo en México, aseguró que la tesis con la que obtuvo el título de abogada en 1987 fue copiada por un estudiante que se graduó un año antes que ella, pero que su investigación comenzó en 1985.

"Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis", manifestó en Twitter Esquivel, quien denunció el caso ante la Fiscalía.

Yasmín Esquivel es abogada y quiere convertirse en la primera mujer en el mando de la Corte Suprema

La jurista está casada con el constructor José María Rioboó, de larga trayectoria como contratista en distintos gobiernos y que medios locales también consideran cercano al presidente.

El caso fue revelado por un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La institución informó luego haber encontrado un "alto nivel de coincidencias entre ambos textos", sin citar los nombres de los implicados o culpar a alguien en particular.

López Obrador instó este lunes a que la UNAM establezca responsabilidades antes de la elección, y remarcó que en todo caso la última palabra la tendrán los magistrados.

También indicó que en el fondo se trata de un ataque en su contra porque opositores perciben a Esquivel como cercana a él.

"Sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial", sostuvo.

El mandatario apuntó que la magistrada “actuó con mucha rectitud y apoyó” posturas del gobierno en controversias como la que suscitó este año una reforma al sector eléctrico, que amplió la participación del Estado.

A menos de dos años de terminar su mandato y con una popularidad cercana a 60%, López Obrador agita la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, al considerarla el principal problema de México.