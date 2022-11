Presidente de México exige explicaciones sobre narcotraficante ‘La Barbie’ a Estados Unidos

Ciudad de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a Estados Unidos aclarar cuanto antes el paradero del encarcelado narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, tras una investigación periodística que reveló que no aparece registrado en el sistema de prisiones estadounidense.

"El gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible", dijo el mandatario izquierdista durante su habitual conferencia matinal.

Valdez, un estadounidense de origen mexicano, fue un capo de alto rango del otrora poderoso, pero hoy disuelto, cártel de los Beltrán Leyva, capturado por México en 2010 y luego extraditado a Estados Unidos donde cumple una sentencia de 49 años de prisión.

Según un articulo periodístico divulgado esta semana, "La Barbie", de 49 años, no aparece bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, de acuerdo con el sitio web de esa dependencia, lo que llevó al gobierno mexicano a solicitar una explicación a Washington.

"Queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero vamos a seguir pidiendo que nos informen", dijo López Obrador, quien consideró "raro" el caso de Valdez.

Ultraderechista es declarado culpable por asalto al Capitolio de Estados Unidos

El mandatario consideró que el narcotraficante no tiene por qué salir de prisión pues su condena es "a muchos años", salvo que haya logrado algún acuerdo con las autoridades estadounidenses.

"Si se da el acuerdo de todas maneras nosotros tendríamos que actuar si hay denuncias [contra Valdez] en México", añadió López Obrador.

Un portavoz del Buró Federal de Prisiones estadounidense dijo que la ausencia de Valdez en su sistema podría deberse a que se encuentra en tratamiento médico o asistiendo a audiencias judiciales, según declaraciones a la cadena estadounidense Univisión.

Agregó, no obstante, que no podía dar información de un recluso que no se halle bajo su custodia por razones de seguridad o privacidad.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el martes que autoridades estadounidenses le informaron que “La Barbie” sigue bajo su custodia y cumpliendo su sentencia, aunque no ofreció detalles precisos sobre su paradero.