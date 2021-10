Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió este domingo su iniciativa de elevar las ayudas sociales y aseguró que la medida no tiene como objetivo a las elecciones del 2022, donde buscará la reelección, como señalan opositores y analistas. “Lamentamos la situación en la que los pobres se encuentran en Brasil, pasando dificultades. No estamos luchando por las elecciones en 2022. Ese tema no se toca”, dijo Bolsonaro junto al ministro de Economía Paulo Guedes, en una feria en Brasilia.