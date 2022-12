Pregunta del primer ministro británico a habitante de la calle desató críticas de opositores

El primer ministro británico, Rishi Sunak, se enfrenta desde el sábado a varias críticas de los opositores por una conversación que sostuvo con un habitante de calle mientras le servía el desayuno.

Los hechos ocurrieron en el centro benéfico de Londres, en Inglaterra, la mañana del 24 de diciembre, cuando Sunak ayudaba a servir la comida en un convivio navideño organizado para las personas que no tienen un hogar.

Mientras el primer ministro le preguntaba a Dean, el habitante de calle, si quería huevos y pan, el hombre le cuestionó si estaba arreglando la economía del país, a lo que Sunak respondió: “ eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer ”.

De manera inmediata el primer ministro le preguntó a Dean si trabajaba en el mundo de los negocios. “No, soy una persona sin hogar. Soy una persona sin hogar, pero me interesan los negocios”, respondió el habitante de calle.

Seguidamente Sunak le preguntó que qué clase de negocios eran los de su interés. A lo que Dean contestó que los que le hicieran bien al país. “Yo trabajaba en finanzas”, comentó Sunak. “¿Te gustaría dedicarte a eso?”, agregó.

Por su parte, Dean contestó que primero le gustaría tener una plaza dentro del albergue para no pasar las Navidades en la calle. Finalmente el primer ministro aseguró que ahí le podrían dar información sobre eso.

La conversación desató varias críticas de las figuras políticas opositoras al primer ministro británico, como Angela Rayner, líder adjunta del Partido Laborista, quien publicó en Twitter un fragmento del intercambio y lo calificó de insoportable.

Por su parte, el legislador laborista, Bill Esterson, aseguró que Sunak “perdió el contacto con la realidad”.

“No creo que ‘¿Trabajas en un negocio?’ sea el problema. El verdadero problema es que el primer ministro no le ofrece nada”. “Lo intenta pero no tiene absolutamente nada en común con nadie que no sea millonario”, son algunos comentarios en la publicación de Rayner.

Por otro lado, varios expresaron que no notaron nada malo en la conversación y que Sunak solamente intentó conversar con una persona como si se tratara de cualquier ciudadano. “Está haciendo su mejor intento, dale un respiro”. “Por lo menos busca tener contacto con la gente, tratando de entender su realidad”, comentaron otros perfiles.