Las planillas registran pagos a personas apodadas como Disco US$ 400.000, Princesa US$ 900.000, Gaza US$ 430.000, Magali US$ 450.000, French US$ 500.000, Novatos US$ 200.000, Magneto US$ 40.000, Japa US$ 50.000, Sorte US$ 50.000, Magneto US$ 40.000 y Vermelho US$ 189.474.