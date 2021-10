“Uno si tiene para una cosa no tiene para dos, yo aquí pago alquiler y a veces con lo de la comida me la tengo que ingeniar”, manifestó Fabiola Ponce, de 22 años, dueña de una peluquería en un mercado del oeste de Managua. Su pequeño local luce vacío porque, dice, la gente “si tiene para la comida no tiene para cortarse el pelo”.