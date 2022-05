No, más que si Colombia la impulsa o no la impulsa, yo creo que ese es uno de los retos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque como lo digo, el sistema estaba hecho para enfrentar dictaduras y estaba hecho para enfrentar situaciones de acción u omisión, pero hoy cuando vemos tantos actores que violan los derechos humanos, pues yo creo que hay que buscar un mecanismo donde siempre tengamos un mecanismo de sanción cuando quien haya generado esos hechos de violación no sea el Estado mismo.