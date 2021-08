Irán rechaza acusaciones de primer ministro libanés

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó este sábado lamentar la dimisión del primer ministro libanés Saad Hariri, al tiempo que rechazó sus “acusaciones infundadas” contra Irán .

Horas antes su dimisión, Hariri acusó al movimiento chiita libanés Hezbolá y a su aliado iraní de controlar Líbano asegurando temer por su vida.

"La repetición de acusaciones infundadas contra Irán muestra que esta dimisión es un nuevo escenario para crear tensiones en Líbano y en la región", declaró el portavoz del ministerio, Bahram Ghasemi.

El portavoz también negó cualquier injerencia en los asuntos internos de Líbano.

La comunidad internacional debe unirse contra la agresión iraní, afirma Benjamin Netanyahu El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que temores del exprimer ministro libanés deberían alarmar al mundo.

"La repentina dimisión de Hariri y su anuncio desde un tercer país no sólo es lamentable y sorprendente, sino que muestra que actúa en un terreno creado por aquellos que no quieren el bien de la región, y el único vencedor de este juego es el régimen sionista y no los países árabes e islámicos", añadió Ghasemi, en referencia a Israel.

Según él, con el final próximo de Dáesh -acrónimo en árabe del grupo Estado Islámico–, en algunos países de la región, llegó la hora de reparar los daños causados por los terroristas creados por Estados Unidos y sus aliados regionales.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que la dimisión del primer ministro libanés y las razones que alegó, deberían dar la voz de alarma al mundo sobre las ambiciones de Irán .

"La dimisión del primer ministro libanés Hariri y sus comentarios son un toque de atención para que la comunidad internacional emprenda acciones contra la agresión iraní", afirmó Netanyahu.

Irán es el principal rival regional de Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos. Ambos países apoyan a bandos opuestos en los principales conflictos en Oriente Medio, los de Siria y Yemen.