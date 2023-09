Irán a punto de recuperar fondos bloqueados tras acuerdo histórico con Estados Unidos

Teherán. Irán espera concluir en los próximos días la transferencia de sus fondos que permanecían bloqueados en Corea del Sur. Este proceso se inscribe en el marco de un acuerdo pactado en agosto con Estados Unidos, que tenía como objetivo la liberación de presos. Así lo informó un alto funcionario este lunes.

“Nuestra expectativa es que en los próximos días se complete la transferencia, permitiendo a Irán acceder plenamente a sus activos”, señaló Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, durante una conferencia de prensa.

El propósito principal de esta operación es llevar a cabo la transferencia de $6.000 millones pertenecientes a Irán, los cuales estaban retenidos en Corea del Sur debido a las sanciones impuestas contra la República Islámica. Estos fondos serán depositados en una cuenta especial en Catar.

Una vez completada la transferencia, Irán podrá utilizar estos recursos para adquirir bienes de carácter humanitario, como alimentos y medicinas.

No obstante, Kanani afirmó que Irán no se limitará únicamente a la compra de medicinas y alimentos, sino que también podrá adquirir “cualquier bien no sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos” y aprovechar plenamente los fondos desbloqueados.

La transferencia de activos financieros permite a Irán ampliar su alcance más allá de medicinas y alimentos, en medio de un acuerdo que podría tener implicaciones globales (Imagen ilustrativa). (JUSTIN TALLIS/AFP)

Este acuerdo financiero fue anunciado el pasado 10 de agosto en el contexto de un pacto entre Teherán y Washington, bajo la mediación de Catar, con el propósito de liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán y a iraníes detenidos en Estados Unidos.

“Tenemos confianza en que el intercambio de prisioneros se llevará a cabo en un futuro cercano”, agregó Kanani.

Como parte de este acuerdo, Teherán puso en arresto domiciliario a cinco ciudadanos estadounidenses de origen iraní, como paso previo a su posible traslado a Catar y su posterior liberación.

Los expertos consideran que este acuerdo, negociado discretamente, refleja una disminución de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, dos naciones que no mantienen relaciones diplomáticas desde la Revolución Islámica de 1979.

No obstante, no ofrece indicios sobre la posibilidad de un acuerdo en torno al programa nuclear iraní de 2015, que se encuentra en un estado crítico desde que Estados Unidos se retiró en 2018, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump.

Si esta transferencia de fondos se concretara en los próximos días, coincidiría con el aniversario de un año de las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Además, se llevaría a cabo justo antes de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a la cual se espera la asistencia del presidente iraní, Ebrahim Raisi.