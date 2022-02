Hoy hace 50 años: Anunciaron histórica gira de Richard Nixon a China

En esta foto de archivo del 9 de agosto de 1974, Richard Nixon se despide de los miembros de su personal afuera de la Casa Blanca en Washington mientras aborda un helicóptero para la Base de la Fuerza Aérea Andrews después de renunciar a la presidencia en Washington (Foto: AP) (Anonymous)

Texto original publicado por La Nación el 11 de febrero de 1972.

El presidente Richard M. Nixon procurando aplacar al irritado mandatario sudvietnamés, Nguyen Van Thieu, declaró que Estados Unidos “está preparado para negociar un arreglo, pero no vamos a negociar una rendición” en Vietnam del Sur.

El jefe de estado afirmó que los aliados no harán propuestas adicionales de paz a Hanoi hasta que Vietnam del Norte reaccione a su última oferta y subrayó que en caso de nuevas negociaciones Vietnam del Sur tendrá que participar en las mismas.

Poco antes de partir hacia La Florida para pasar allí el fin de semana, el mandatario dijo en conferencia de prensa en la Casa Blanca que el 17 de este mes saldrá de Washington para iniciar su visita a China, señalando que “la era de la postguerra llega a su fin y comienza un nuevo capítulo”.

Previno que el viaje no debe crear “muy grande optimismo o demasiado pesimismo”, pero indicó su esperanza de que uno de sus resultados sería un mejoramiento en las comunicaciones con Pekín para evitar la posibilidad de un enfrentamiento armado.

En otras noticias:

Biblioteca Nacional develará bronce de expresidente argentino

Para el jueves 24 de febrero, a las 11 a. m., está anunciada la inauguración de la Exposición del Libro Argentino que, con los auspicios del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, la Dirección de Artes y Letras y al Embajada de la República de Argentina.

Simultáneamente con este evento será descubierto en la Biblioteca Nacional un bronce aplicado en placa de mármol del historiador, poeta, periodista fundador de “La Noticia” de Buenos Aires y expresidente argentino Bartolomé Mitre en oportunidad del 150° aniversario de su fallecimiento.

Mitre fue traductor del “Dante” y “La Divina Comedia” y autor de dos conocidos estudios históricos sobre los generales Manuel Belgrano y José de San Martín. La exposición de referencia será inaugurada por el Ministro de Cultura, Juventud y Deporte, licenciado Alberto Cañas y al acto central han sido invitadas personalidades de nuestro país, miembros del cuerpo diplomático y residentes argentinos en Costa Rica.

Bartolomé Mitre, escritor, poeta, historiador y presidente de la Argentina. (Rafael Pacheco Granados)

Estudiante mexicano denuncia violencia policial

Un joven que se identificó como Enrique Toledo Cortina, quien se dice estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de México, dice que está realizando estudios sobre problemas políticos en América Latina y que, por tal razón, debe visitar algunos países.

Se encuentra en Costa Rica hace apenas 72 horas y, para obtener el visado en la Embajada de Panamá, decidió preguntar dónde quedaba. Con las direcciones que le dio la gente, llegó a Los Yoses. Preguntó a un grupo de hombres la dirección de la Embajada, pero no obtuvo respuesta.

No caminó mucho cuando una radiopatrulla lo detuvo, en el Ministerio de Seguridad fue interrogado sobre sus costumbres, ideas, ocupaciones en México. Luego fue incomunicado. No se le permitió llamar a la embajada para exponer su caso. Se le decomisaron sus pertenencias y “me hicieron firmar un papel que no sé de qué se trata”. Le devolverán sus pertenencias cuando decida abandonar el país.