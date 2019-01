– Lo que falta para que esto termine de fracturarse (...): hay que explicarle a la gente que hasta que la sociedad internamente no empiece a decir ‘reconozco a la Asamblea’ (no habrá desenlace). Nadie ha dado ese paso a lo interno, Fedecámaras, Iglesia, sindicatos, nadie ha dicho: no reconocemos a Maduro. Dicen: reconocemos la Asamblea. Hasta que no haya ese paso, Maduro cree que tiene el control interno”.