Guatemala perdió al menos 15 años por la corrupción, dice líder empresarial

Ciudad de Guatemala. La arraigada corrupción está obstaculizando las inversiones extranjeras y el desarrollo de Guatemala, según el líder empresarial Rodrigo Salguero, quien no teme a la socialdemocracia, ideología que defienden los dos candidatos del balotaje presidencial de este domingo.

Salguero es el presidente del Consejo Nacional Empresarial (CNE), una organización creada hace año y medio que reúne a un centenar de empresas comprometidas con la transparencia y que se oponen a la influyente y controvertida élite empresarial que ha dominado el país durante décadas.

“El Consejo Nacional Empresarial nació de un grupo de empresarios preocupados por la situación política del país, ya que hemos observado cómo la corrupción ha afectado nuestro crecimiento y desarrollo empresarial durante la última década”, explica Salguero en una entrevista con esta agencia.

El líder del CNE no oculta su preferencia por Bernardo Arévalo, quien promete una lucha frontal contra la corrupción, aunque sabe que muchos de sus colegas empresarios respaldan discretamente a la exprimera dama Sandra Torres, la candidata del continuismo. Ambos aspirantes presidenciales son socialdemócratas, pero tienen diferencias notables.

A sus 46 años, Salguero es un próspero y meticuloso comerciante, además de ser médico ginecólogo especializado en fertilización.

- ¿Es cierto que el sector privado de Guatemala está involucrado en actos de corrupción?

“La corrupción es bidireccional, pero sostenemos que, si no hubiera un empresario dispuesto a corromper a un funcionario público, la corrupción no existiría”.

- ¿Cree que Guatemala tendría un mayor comercio internacional e inversión extranjera si no existiera corrupción?

“La corrupción es un obstáculo para la inversión extranjera directa y también para la inversión local. Mientras no se realice una inversión constante en infraestructura, salud, educación y medio ambiente, no se logrará un desarrollo humano que atraiga más inversiones”.

- Si la corrupción disminuyera, ¿se reduciría la pobreza y aumentaría el empleo en el país?

“La corrupción es una de las causas directas de la desnutrición crónica, que limita el desarrollo físico y cerebral. Todo esto ha llevado a que los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población sean desviados hacia los corruptos. Hemos perdido al menos 15 años debido a esto”.

- ¿Ya ha elegido por quién votará en la segunda vuelta electoral?

“La elección se volvió bastante clara después de la primera vuelta (...). Tenemos un partido nuevo (Semilla), que surgió en 2015 en la lucha contra la corrupción, y otro partido que representa la corrupción (la UNE). La elección no debería ser difícil. Elegir a Bernardo Arévalo y Semilla no es complicado. Si evaluamos sus planes de gobierno y su trayectoria, no hay competencia”.

- ¿No siente temor de votar por un candidato socialdemócrata?

“La socialdemocracia es una ideología política exitosa, no representa un riesgo ni implica un giro radical hacia la izquierda. La supuesta amenaza es desinformación y una estrategia de campaña negra para favorecer a una élite corrupta que está en el poder y ha consolidado su posición (con el gobierno de Alejandro Giammattei). Están perdiendo dinero porque los flujos de fondos del Ejecutivo se cerrarán”.

- Si Bernardo Arévalo gana, ¿cree que podrá implementar su programa o quedará acorralado?

“Ya está acorralado, lo han acorralado de manera espuria, atacando al partido y fabricando acusaciones. Hemos llamado a esto el inicio de intentos de golpes de Estado, incluyendo la anulación de las elecciones y la revocación de la personalidad jurídica del partido.

“Ese es su primer desafío. El segundo desafío es lo que ocurrirá desde el 20 de agosto al 14 de enero de 2024, el día de la toma de posesión. ¿Permitirán o no que asuma el cargo? Estamos observando numerosas artimañas, pero mientras el voto sea fuerte, no podrán evitar que las elecciones se lleven a cabo. La democracia en Guatemala se ha debilitado en todos los aspectos, excepto en las elecciones. Todo lo demás se ha perdido, pero esto se recupera con nuestro voto.

“La situación no se resolverá hasta que el Ministerio Público y los tribunales estén nuevamente al servicio de la población”.