Los jóvenes chilenos, tradicionalmente reacios a participar en las elecciones , acudieron a las urnas para apoyar a Boric, según los expertos. ”Boric no era mi candidato, pero sí voté porque moralmente por el otro candidato no podía. Esperemos que con Boric se dé mayor igualdad y no haya tanta corrupción”, dijo a la AFP Natalia López, una estudiante de 35 años.