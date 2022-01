Mover no puede solicitar directamente el revocatorio porque no es reconocido por el CNE como un partido político. Según Chitty La Roche, el movimiento introdujo una solicitud hace 8 meses de la que aún no recibieron respuesta. Se consultó con los equipos del líder opositor Juan Guaidó y Henrique Capriles, otro reconocido dirigente, sobre la opción de activar el mecanismo, aunque no obtuvo respuestas inmediatas en medio de un debate interno sobre si ir al revocatorio o esperar a las elecciones presidenciales previstas en el 2024.