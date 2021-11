Familiares advierten del riesgo que corren los opositores presos tras insultos de Daniel Ortega

Cinco agrupaciones de familiares de opositores detenidos en Nicaragua advirtieron este martes que los calificativos que usó el lunes el presidente Daniel Ortega contra los presos, a quienes llamó “hijos de perra de los imperialistas”, ponen en riesgo sus vidas.

“Expresamos nuestra indignación y preocupación por las lamentables palabras llenas de odio, perversidad y misoginia pronunciadas ayer (lunes) por Ortega”, manifestaron los familiares de los presos en un comunicado. Asimismo, advirtieron de “las eventuales consecuencias que este discurso pueda tener sobre la vida e integridad” de los opositores detenidos.

“Nos preocupa que estos nuevos insultos sean interpretados de manera implícita como una ‘orden de ejecución’ y que funcionarios policiales y penitenciarios se sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política contra personas presas”, agregaron.

En la celebración de su triunfo electoral, desconocido por diversos países como Estados Unidos y Costa Rica, Ortega calificó a sus adversarios políticos como “hijos de perra de los imperialistas yanquis” e invitó a Estados Unidos a “llevarse para allá” al grupo de detenidos. El acto se realizó en la Plaza de la Revolución.

En Nicaragua hay unos de 160 opositores detenidos (unos 120 desde las protestas contra Ortega del 2018 y 39 desde junio pasado), que, según esos grupos de familiares, no tienen derecho a un juicio justo, a recibir alimentos, medicamentos, ropa de abrigo o la visita de sus parientes de manera regular.

Ortega ganó las elecciones presidenciales del domingo pasado con el 75,92% de los votos sin rivales de peso, luego de que el tribunal electoral anulara tres partidos políticos que se proponían representar a la oposición.

Ortega, quien fue reelegido el domingo para un cuarto mandato consecutivo, también catalogó como apátridas (que no es considerado como nacional) a sus rivales políticos,alguno de ellos se encuentran en el centro penal El Chipote. “Esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria”, aseguró el líder sandinista.

Ciudadanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica realizaron una manifestación contra las elecciones en Nicaragua y el presidente Daniel Ortega, en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre del 2021. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Según el grupo de familias, esas etiquetas que brinda el presidente nicaragüense tienen el objetivo de “profundizar en la deshumanización” de los detenidos.

“Referirse a adversarios políticos como hijos de perra y apátridas parece tener el objetivo de profundizar la deshumanización de personas que se encuentran encarceladas y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales”, señalaron los familiares.

Entre los detenidos se encuentran siete aspirantes presidenciales de la oposición que son acusados por la Fiscalía de conspiración, socavar la soberanía, traición a la patria y lavado de dinero, entre otros delitos.

El mandatario ha acusado a los opositores presos de “terroristas” y “criminales” que buscaban dar un golpe de Estado. Ortega, en el poder desde el 2007, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asumirán su nuevo mandato el 10 de enero a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).